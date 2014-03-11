Ми, в Центрі Розвитку «Світле майбутнє», віримо в те, що кожна людина має право на розвиток, освіту і соціальну інтеграцію. Наша мета полягає в наданні допомоги дітям і підліткам з особливими потребами реалізувати це право.

​Ініціатива створення Центру належить групі батьків, які розуміють необхідність такої організації в Україні за відсутності комплексної державної програми для людей з особливими потребами.

На запрошення Дитячого центру розвитку «Світле Майбутнє», Київ відвідає Дуглас Доман, віце-директор Інститутів розвитку потенціалу людини (Філадельфія, США). Дуглас Доман – син і послідовник легендарного Гленна Домана, відомого у всьому світі своїм новаторським підходом до розвитку дітей з ушкодженням мозку та унікальними роботами з раннього розвитку.

22 березня 2014 року Дуглас Доман презентує дві лекції: одну – про перспективи розвитку та можливості дітей з ушкодженням мозку, другу – про величезний розумовий потенціал здорових дітей. Ви дізнаєтеся про основи розвитку мозку, про унікальні методики, розроблені в Інститутах, а також отримаєте практичну інформацію для занять з дітьми. У вас буде можливість поставити свої запитання Дугласу.

Лекції Дугласа Домана відбудуться у Київському міському Будинку науковця за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 45а (станція метро «Золоті ворота»).

Детальніше з розкладом ви можете ознайомитися на сайті Дитячого центру розвитку «Світле Майбутнє»