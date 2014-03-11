12 березня (середа) 2014 року в 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл

«НОВА РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА.

Посилення місцевого самоврядування як щеплення від сепаратизму»

Організатор - Інститут Горшеніна

Питання, винесені на обговорення:

Якими повноваженнями необхідно наділити органи місцевого самоврядування? Чого хочуть регіони? В чому полягає позиція центральної влади?

Потрібно розширювати сферу компетенції органів місцевого самоврядування? Якщо так, то наскільки?

Які наслідки може мати запровадження норми про виборність губернаторів для регіонів і України як держави?

Стане в нагоді Україні європейський досвід ефективної регіональної політики?

Учасники круглого столу:

Олександр Вілкул - Віце-прем'єр-міністр з питань регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунальному господарству 2012-2014 рр.

ХАНДЕ ЭЗРАН БОЗАТЛЫ - президент Асоціації Європейських регіонів (в режимі телеконференції)

СЕРГІЙ ГРИНЕВЕЦЬКИЙ - народний депутат України, голова Одеської обласної державної адміністрації у 1998-2005 рр.

АНДРІЙ СЕНЧЕНКО - народний депутат України

ВІРА НАНІВСЬКА - директор Міжнародного центру перспективних досліджень

Модератор - ВОЛОДИМИР ЗАСТАВА, експерт Інституту Горшеніна.

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62

Згадка в новинах про даному заході про організатора дискусії - Інституті Горшеніна - обов'язково.

АДРЕСА ІНСТИТУТУ ГОРШЕНІНА: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка)