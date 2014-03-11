Круглий стіл "НОВА РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА"
12 березня (середа) 2014 року в 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл
«НОВА РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА.
Посилення місцевого самоврядування як щеплення від сепаратизму»
Організатор - Інститут Горшеніна
Питання, винесені на обговорення:
Якими повноваженнями необхідно наділити органи місцевого самоврядування? Чого хочуть регіони? В чому полягає позиція центральної влади?
Потрібно розширювати сферу компетенції органів місцевого самоврядування? Якщо так, то наскільки?
Які наслідки може мати запровадження норми про виборність губернаторів для регіонів і України як держави?
Стане в нагоді Україні європейський досвід ефективної регіональної політики?
Учасники круглого столу:
Олександр Вілкул - Віце-прем'єр-міністр з питань регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунальному господарству 2012-2014 рр.
ХАНДЕ ЭЗРАН БОЗАТЛЫ - президент Асоціації Європейських регіонів (в режимі телеконференції)
СЕРГІЙ ГРИНЕВЕЦЬКИЙ - народний депутат України, голова Одеської обласної державної адміністрації у 1998-2005 рр.
АНДРІЙ СЕНЧЕНКО - народний депутат України
ВІРА НАНІВСЬКА - директор Міжнародного центру перспективних досліджень
Модератор - ВОЛОДИМИР ЗАСТАВА, експерт Інституту Горшеніна.
Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62
Згадка в новинах про даному заході про організатора дискусії - Інституті Горшеніна - обов'язково.
АДРЕСА ІНСТИТУТУ ГОРШЕНІНА: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка)