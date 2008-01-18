Києву потрібна система інтелектуального управління транспортом

У Києві планується запровадити систему інтелектуального управління транспортом. Це передбачено ухваленою сьогодні Київрадою Програмою соціально-економічного розвитку Києва на 2008 рік, яку перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Денис БАСС вважає найбільш соціально орієнтованою з усіх, які приймалися в столиці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

Зокрема, за його словами, програмою передбачено масштабні заходи у транспортній галузі. «Проаналізувавши транспортні кризові точки столиці, фахівці зробили однозначний висновок, що інфраструктура Києва не розрахована на таку кількість транспорту. Розуміючи актуальність питання, особливо з огляду на підготовку до чемпіонату з футболу Євро-2012, ми скоригували бюджет цього року саме з метою прискорити будівництво об’єктів транспортної інфраструктури»,- сказав перший заступник голови КМДА

Дорогами Києва щодня курсує 1 мільйон 100 тисяч одиниць транспорту. 850 тисяч з них зареєстровані у Києві і ще близько 250 тисяч – транзитний транспорт. Це створює постійні затори у 76 постійних місцях концентрації транспорту.

Для вирішення проблеми програмою передбачено запровадити систему інтелектуального управління транспортом, реконструювати та збудувати транспортні розв’язки. Як зазначив Д.БАСС, деякі проблеми у цій сфері можна вирішити лише за участі Кабінету Міністрів, парламенту та керівництва Київської області і депутатів Київської обласної ради.

Також планується запровадити Єдину систему паркувального простору, продовжувати розвиток наземного пасажирського транспорту та мережі метрополітену, модернізувати легкий швидкісний рейковий транспорт.

За словами заступника голови КМДА, запровадження системи управління транспортом, так званої системи «розумних світлофорів», дасть можливість підвищити швидкість пересування транспортних засобів на 15-20%, зменшити кількість автомобільних заторів на 20-30%. Витрати пального зменшаться на 10-12%, а шкідливі викиди в атмосферу - на 13-18%. Суттєво знизиться аварійність на дорогах – на 10-15%.

Д.БАСС повідомив, що вже завершено будівництво 1-ї черги автоматизованої системи контролю дорожнього руху – 124 перехрестя обладнані «розумними світлофорами», встановлено 3,5 тисячі нових світлодіодних світлофорів, впроваджено 5 об’єктів з керованими дорожніми знаками та інформаційними табло зі змінною інформацією. Повністю система запрацює до 2009 року. На це буде витрачено 200 мільйонів гривень, для остаточного введення системи в дію з держбюджету необхідно 100 мільйонів гривень.