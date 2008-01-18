Геї Європи визначили кращий автомобіль року та топ-десятку

Кращим європейським автомобілем 2008 року для геїв (European Gay Car of the Year 2008) був визнаний Fiat 500. Вперше п`єдестал пошани в цьому рейтингу посів автомобіль з кузовом хэтчбек, а не кабріолет, як це було раніше. Результати конкурсу традиційно оприлюднив французький сайт Ledorga.

Перемогу Fiat 500 забезпечили голоси чоловіків, що відносять себе до сексуальних меншин і живуть у великих європейських містах. На їхню думку, цей автомобіль ідеально підходить для нічного життя, для сімейних пар, в яких не більше двох дітей, а також для двох або однієї людини.

Раніше титул кращого для геїв виборювали Alfa Romeo Spider, Aston Martin DB9 Volante та інші. Друге місце в конкурсі 2008 року посіла Alfa Romeo 8C Compitizione, а бронза дісталася п`ятидверному хетчбекові Volvo С30.

Нагадаємо, що Fiat 500 був названий "Автомобілем року 2008" і за підсумками однойменного європейського конкурсу. Ця машина одержала вищі оцінки від 34 з 58 членів жюрі і набрала в цілому 385 балів.

Список переможців European Gay Car of the Year 2008:

1) Fiat 500

2) Alfa Romeo 8C Compitizione

3) Volvo C30

4) Aston Martin DBS

5) Aston Martin V8 Vantage

6) Audi R8

7) Maserati Granturismo

8) Rolls Royce Drophead coupe

9) Audi A5

10) Renault Twingo

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