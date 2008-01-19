Губернатора Сицилії засудили на п`ять років за сприяння мафії

Суд м. Палермо засудив губернатора Сіцілії Сальваторе Куффаро до п`яти років тюремного ув`язнення та заборони перебувати на державних посадах за сприяння мафії, повідомляє Associated Press. Губернатор звинувачувався, що 2001 р. повідомив керівника мафії Палермо про встановлення біля будинку прослуховуючої апаратури.

Поки що судове рішення не набуло законної чинності. Це станеться тільки після апеляції, яка може зайняти кілька років. С.Куффаро завив, що оскаржить судове рішення і не має наміру достроково залишати свій пост.