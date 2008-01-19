Обрано голову Ордена єзуїтів (фото)

Вищим генералом Ордена єзуїтів (Superior de la Compañía de Jesús) обраний 71-річний іспанець, отець Адольфо Ніколас (Adolfo Nicolas), який став 29-м за ліком головою ордена або, як його ще називають, "Чорним папою", повідомляє газета "El Mundo".

Обранню передувала чотириденна молитва і обмін думками 217 виборців, які прибули до Риму з усього світу. Ніколас змінив на цій посаді Пітера Ханса Колвенбаха (Peter Hans Kolvenbach). Іспанський священик був обраний з другого разу, Папа Римський Бенедикт XVI відразу затвердив його.

Новий "Чорний папа" народився в Іспанії 29 квітня 1936 року. У нього філософська освіта, вчився в США, Римі та Японії. 43 роки пропрацював в Азії, зокрема, в Японії, і на Філіппінах, де керував діяльністю ордена.

Єзуїти - релігійний орден Римо-католицької Церкви, який перебуває в прямому підпорядкуванні у Папи Римського. Він був заснований 1534 року Ігнатієм Лойолою, розпущений 1773-го і відновлений 1814-го вже без тих таємних політичних і міжнародних сторін діяльності, які принесли єзуїтам драматичну репутацію в XVI-XVIII століттях.

Сьогодні єзуїти ведуть роботу в 112 країнах світу, активно займалися наукою і освітою, місіонерством. Головний храм ордена в Римі - церква Святійшого Імені Ісуса.