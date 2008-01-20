Італійська армія вичистила центр Неаполя

Італійські військові та працівники комунальних служб звільнили від завалів сміття центральні вулиці Неаполя, де склалася надзвичайна ситуація з вивезенням і переробкою відходів, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на італійські ЗМІ.

Утім, хоча за минулі дні вдалося зібрати майже 2 тисяч тонн сміття, ситуація в місті залишається важкою - на вулицях Неаполя ще близько 5 тисяч тонн відходів.

Проблем з утилізацією сміття зазнає не тільки Неаполь, а й інші міста південної італійської області Кампанія, оскільки більшість звалищ регіону виявилися переповнені і були закриті.

Місцева влада пропонує відкрити раніше законсервовані звалища, а також організувати нові. Прем`єр-міністр країни Романо Проді залучив армію до розчищення заповнених сміттям міст.

Проблема з відходами в Кампанії, що призвела до нинішньої кризи, виникла ще 14 років тому. Спроби властей вирішити її, побудувавши сміттєспалювальні заводи, так і не мали успіху. Аналітики пов`язують коріння проблеми з інтересами неаполітанської мафії (каморри), яка активно заробляє на нелегальній утилізації відходів і зацікавлена, щоб "сміттєва проблема" не вирішувалася.

Тим часом, Кампанії намагаються допомагати інші італійські регіони, які вже почали приймати і переробляти на своїй території відходи області.