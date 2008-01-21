Французький яхтсмен встановив світовий рекорд у навколосвітньому плаванні (фото)

Новий світовий рекорд у навколосвітньому одиночному плаванні встановив французький яхтсмен Франсіс ЖУАЙОН (Francis Joyon).

Як передає Еuronews, яхтсмен огнув земну кулю на тримарані за 57 днів, 13 годин, 34 хвилини і 6 секунд - на два тижні поліпшивши колишнє досягнення британки Еллен МАКАРТУР. 2005 року вона пройшла "навколосвітку" за 72 дні, 22 години і 54 хвилини.

51-річний яхтсмен на своєму дев`ятитонному трьохкорпусному судні IDEC завдовжки 29 метрів почав подорож з французького міста Брест 23 листопада і закінчив її в тому ж місті 20 січня.

Маршрут проходив на південь від мису Доброї Надії (Африка) та мису Луїн (Австралія).

Протягом плавання Жуайон поставив деякі дрібніші рекорди. Так, наприклад, він перетнув Індійський океан за дев`ять днів і 12 годин, а Тихий - за десять днів і 14 годин.