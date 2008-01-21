Судно, яке зазнало аварії в Азовському морі, тепер - на мілині у Керченській протоці

Теплохід "Сергій Скадовський", який 18 січня в Азовському морі зазнав пошкодження корпусу, перебуває на мілині у Керченській протоці.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, найближчим часом судно планується частково розвантажити.

Ситуація знаходиться під контролем Морського координаційного аварійно-рятувального центру у м. Керчі Державної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби на водних об`єктах.

Загальну координацію дій здійснює Мінтрансзв`язку.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня в Азовському морі за 63 км від Керченського півострова (мис Хроні) через складну льодову обстановку зазнав пошкодження корпусу теплохід "Сергій Скадовський" (прапор України, екіпаж - 13 осіб, завантажений 3,1 тис. тоннами зерна), який йшов у складі каравану із 10 суден з порту Маріуполь до Керченської протоки, в супроводі криголаму "Капітан Білоусов" та морського буксиру "Портовик".

Теплохід "Сергій Скадовський" почав тонути, тому, за розпорядженням капітана, через загрозу затоплення екіпаж в повному складі покинув судно і перейшов на борт буксиру "Портовик".