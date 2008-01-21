У Херсоні горів штаб військової частини

У військовій частині А-1836 (ЗРВ) у центрі Херсона сьогодні о 05.45 спалахнула пожежа.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Херсонської облдержадміністрації, постраждало штабне приміщення площею 20 кв. м. За неофіційними даними, жодних важливих документів чи обладнання не знищено.

Причина, збитки і наслідки пожежі встановлюються. Ведеться слідство.