Грабіжник банку виграв мільйон у лотерею

Суддя Вищого суду міста Барнстейбл дозволив грабіжникові, який виграв у лотерею мільйон доларів, залишити гроші собі, передає Лента.ру.

Засуджений Тімоті Елліот був звільнений умовно, і не мав права "грати в азартні ігри на гроші, купувати лотерейні квитки або відвідувати заклади, де грають в азартні ігри". Суддя розцінив, що порушення вимог умовного звільнення було "несерйозним".

У жовтні 2006 року Елліот визнав себе винним в неозброєному пограбуванні банку в Кейп Коді, і був засуджений до п`ятьох років умовного утримання з дотриманням певних вимог. Порушивши вимоги, Елліот придбав лотерейний квиток вартістю десять доларів у супермаркеті міста Хіанніс, штат Массачусетс. Виграш склав один мільйон доларів. Згідно з умовами лотереї, Елліот одержуватиме по 50 тисяч доларів щорік. Він уже одержав платіж за 2007 рік.

Суд вирішив, що Елліот більше не є малоймущим, і зобов`язав засудженого виплачувати щомісячний адміністративний штраф в 65 доларів, від якого раніше він був звільнений.