Чехія будує машини рекордними темпами, і це проблема

Чехія впродовж 2008 року може збільшити виробництво автомобілів на 10% і випустити рекордну кількість - 1 мільйон автомобілів, заявив у Празі керівник Союзу автомобільної промисловості Мартін Ян.

Чехія прискореними темпами наближається до рекордної позначки в мільйон машин, зазначив глава Союзу, якого цитує сербське агентство Бета з Праги.

2007 року в країні було вироблено більше 932 тисяч автомобілів. Основний внесок у виробництво робить найбільший і давніший виробник автомобілів - фабрика Шкода, де 2007 року було вироблено 623,5 тисячі автомобілів, на 12% більше, ніж рік тому.

Фабрика ТРСА, яка виробляє автомобілі Toyota, Pegeot і Сітроен, поставила на ринок більше 308 тисяч машин.

"Результати рекордні, всупереч невисокому попитові в країнах західної Європи. Чи збережеться такий розвиток і далі, залежить від здатності виробників знайти достатню кількість кваліфікованої робочої сили, а також від курсу національної валюти - крони", - цитує Яна РІА "Новости".

За даними агентства, чеські експортери, включаючи автомобільну промисловість, вже давно попереджають уряд, що чеська валюта переоцінена, а надто сильна крона ставить рік загрозу виробництво й експорт.

Рішенню, вважають виробники, сприяв би прискорений перехід на євро, але уряд на чолі з консервативною Громадянською демократичною партією хоче якомога пізніше передати визначення моніторної політики з національного на рівень Європейського центрального банку.

Прем`єр-міністр Чехії Мирослав Тополанек наприкінці минулого тижня заявив, що "не було б ніякої трагедії, і ніхто не помер, якщо Чехія взагалі б не переходила на євро".

Тим часом, згідно з угодою про входження Чехії в Євросоюз, Прага зобов`язана ввійти до єврозони, як і всі інші країн, що стали членами ЄС 2004 року.