За чиї кошти київська влада розповідає киянам про бійку Черновецького з Луценком?

Думка

Схоже, хтось дуже зацікавлений, щоб наступний раунд поєдинку Черновецький – Луценко вихлюпнувся на столичні вулиці й переріс у поєдинок “прихильники Черновецького проти прихильників Луценка”. Сьогодні на метро “Контрактова площа” перехожим БЕЗКОШТОВНО роздавали газету “Хрещатик”, половина з восьми сторінок якої було присвячено винятково розгляду п’ятничного “непорозуміння” між столичним мером та головним міліціонером країни. Утім, на газетних шпальтах було що завгодно, але не аналіз резонансної події, не спроба розібратися в ситуації, подати різні точки зору, спробувати з’ясувати причини, факти та наслідки.

На всіх чотирьох сторінках здійснюється тупувате “закопування” Луценка і не менш тупувате уславлення Черновецького. Пишу це після прочитання і зважаючи на ту інформацію, що оприлюднили різні ЗМІ. Ілюструю і коментую....

Заголовок і підзаголовок першої шпальти – “Луценко має піти. Міністр внутрішніх справ викликав обурення киян”. У замітці не тільки виклад, що такий-сякий Луценко, “втративши над собою контроль, накинувся на мера Києва з кулаками” (кінець цитати). Є також повідомлення про те, що Черновецький закликав мешканців столиці, які стали свідками чи жертвами рукоприкладства “підлеглих Юрія Луценка” телефонувати на номер служби допомоги мера киянам 051 або звертатися в громадські приймальні Блоку Леоніда Черновецького за безплатною юридичною допомогою. Думки “обурених киян”, утім, чомусь не наводяться. Можливо, пояснення дуже просте. Якщо бути чесними, то можна тільки уявити, скільки киян, після того як почули про те, що Луценко дав здачі Черновецькому, подумали “так йому (Черновецькому) й треба”. Подумали так, незважаючи ні на вищу освіту, ні на рівень особистого виховання, ні на те, що битися погано, а головному міліціонерові – тим більше.

На другій сторінці не менш чудовий заголовок – “Людина з витівками хулігана і блазня таку посаду обіймати не може”. Я, бува, подумала, що це йдеться вже про мера Леоніда Черновецького, тобто за канонами журналістики, газетну площу надано протилежній стороні. Та які там стандарти! Підзаголовок промовистий – “Юрія Луценка вимагають усунути з посади міністра внутрішніх справ”. І під цим заголовком – зібрано висловлювання тринадцяти відомих політиків з приводу ситуації. Можливо, це випадковість, але всі як один коментарі – негатив щодо Луценка. Особливо моє серце розтануло від коментаря пана Януковича, який ніколи-ніколи не дозволяв собі розпускати руки щодо підлеглих (принаймні, ще минулого року, здається, тодішній міністр юстиції Лавринович і міністр Кабміну Толстоухов спростовували повідомлення про те, що Янукович до них прикладався руками).

Добре, ідемо на третю шпальту. Там інтерв’ю керівника Форуму порятунку Києва Віталія Комова, зміст якого пояснюється першою фразою: “Учора Форум порятунку Києва почав збір підписів за відставку міністра внутрішніх справ Юрія Луценка”. Перший підпис поставив сам Комов, про що й свідчить фотка аж на півсторінки.

Утім, прочитавши перші чотири “черновецькі” сторінки, я зі здивуванням побачила, що скандальна новина “майстерно” втиснута в повідомлення ще й на п’ятій та шостій сторінках (нагадаю, що вся газета – 8 сторінок). Перша інформація – “Київ зустрів Водохреще” (пояснюється, що незважаючи на свято, журналісти допитувалися в секретаря Київради Олеся Довгого про бійку. Коментар Довгого наводиться). І навіть у замітці про ювілей Ірини Дерюгіної, який відзначався минулої п’ятниці, утиснуто абзац про те, що заступниця Черновецького Кільчицька спізнилася через бійку Луценка та Черновецького.

Ну, дякувати Богові, що принаймні, у прогноз погоди на останній сторінці виробники “спецвипуску” не вставили прогноз боїв між двома посадовцями.

Знаєте, є такий народний вислів – “передати куті меду”. Так ось у ситуації з мером київська влада передає вже навіть не меду, а дьогтю...

Утім, зараз не про якість і кількість промерської пропаганди. Мене цікавить, скільки коштує ця пропаганда і за чий кошт вона здійснюється – чи не за кошт нас, киян, чи не за ті гроші, через брак яких у деяких районах уже майже місяць не вивозять сміття? Наклад цього випуску вказано – 131855 екземплярів (№9 (3225) від 21 січня). Плюс до цього – оплата послуг розповсюджувачів. Плюс, напевно ж, гонорари ду-уже обмеженому колу авторів цього примірника...

Я не виправдовую вчинок Луценка. Однак хочу сказати панові Черновецькому: не думайте, що навколоскандальними інформаційними потоками ви змусите киян забути про все те, що відбувалось останній рік у столиці... Хіба не саме на це – на відвернення уваги виборців від головних проблем вашого керування – спрямовані всі ці заяви, замітки, телесюжети тощо?

І ще одне... Припустимо, Луценко подав у відставку з посади міністра внутрішніх справ. Тоді, можу припустити, він – головний претендент на крісло мера Києва. І певна, що голосів киян він назбирає чималенько...

Тетяна, м. Київ