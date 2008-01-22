Черновецький купить ще 25 евакуаторів

Найближчим часом влада Києва планує придбати 25 нових евакуаторів, при тому що наразі в місті працюють 25 машин.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Як наголошують в мерії, це викликано тим, що попит на діяльність евакуаторів постійно зростає – як в центрі Києва, так і в спальних районах міста. Там також зазначають, що активна діяльність евакуаторів має на меті запровадження безпечного і правильного руху автотранспорту, а основною ідеєю їх використання є укорінення дисциплінованості серед водіїв та недопущення аварійних ситуацій і заторів на автошляхах столиці. Крім того, щомісяця робота цих служб приносить в бюджет міста понад 1 млн. грн.

В інтерв’ю УНІАН заступник голови КМДА Ірена КІЛЬЧИЦЬКА також повідомила, що міська влада напрацювала схему роботи служби евакуаторів автомобілів, коли наявність представників ДАІ безпосередньо при евакуації не є необхідністю. За її словами, схему було розроблено минулого тижня протягом тих двох днів, коли "за розпорядженням вищого керівництва МВС” працівників ДАІ було відкликано від роботи з КП «Київтранспарксервіс», якому підпорядковуються діючі в місті евакуатори. Як відомо, саме на підставі протоколів ДАІ проводиться евакуація машин.

"Ми вже розробили схему роботи евакуаторів на законній основі без ДАІ, але ми не встигли її впровадити”, - сказала І.КІЛЬЧИЦЬКА.

За її словами, вже з середини минулого тижня співробітництво між КП «Київтранспарксервіс” та ДАІ було відновлено.

На запитання, чи не варто все ж запровадити напрацьовану владою схему і вже зараз відмовитись від послуг ДАІ, щоб в майбутньому не повторювались проблемні ситуації заступник міського голови сказала: “Ми готові до цієї схеми і будемо рухатися в цьому напрямку”.

Як повідомляв УНІАН, до зими 2006 р./2007 р. Київ придбав 15 евакуаторів, ще 11 машин, придбаних попередньою владою, на той час вже працювали в столиці.

Проведений тендер коштував місту 2 млн. 199 тис. грн., кожен евакуатор коштував близько 240 тис. грн. 15 евакуаторів надала Києву столична компанія “Автек”, яка займається поставками в Україні спеціалізованих автомобілів.

На початку минулого року в КМДА заявили про намір купити для міста ще 30 евакуаторів. Ці машини передбачалось придбати вже не за рахунок бюджету міста, а за рахунок самоокупності їх роботи.