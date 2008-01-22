Рятувальники витягли 76-річну жінку з 11-метрового колодязя

, в якому вона пробула три години

Сумська область. 22 січня. УНІАН. Рятувальники Лебединської державної пожежної частини Головного управлiння МНС України в Сумськiй областi витягли 76-річну жінку з 11-ти метрового колодязя, в якому вона провела близько трьох годин при нічному морозі.

Як повідомили УНІАН у центрі пропаганди Головного управлiння МНС України в Сумськiй областi, вчора в місті Лебедин близько 20.30 з подвір’я приватної садиби зникла літня жінка. Після трьохгодинних пошуків родичі і сусіди виявили бабусю в колодязі. Викликали пожежників, які оперативно витягли жінку, яка вже втратила свідомість, на поверхню, де вже чекала карета швидкої.

Як повідомив лікар хірургічного відділення Олексій ЛЕТИК, куди доставили постраждалу, «бабуся отримала загальне переохолодження тіла і забій голені та грудної клітки». Наразі бабуся прийшла до тями і почуває себе добре.

Як пояснила старенька: «Захотіла попити води, нахилилась за відром, взялася за ланцюг і… полетіла вниз». Врятувало жінку те, що навіть втративши свідомість, вона продовжувала триматися за ланцюг, на якому закріплене відро.