Олександр Цекало поріднився з Вірою Брежнєвою

Обраницею 47-річного ведучого і шоумена Олександра Цекала стала молодша сестра колишньої солістки групи ВІА Гра Віка Галушка.

Ймовірно, тому Олександр і приховує ретельно дружину, не бажаючи, щоб публіка дізналася про те, що він поріднився з сексапільною блондинкою. Бачивши публічне життя сестри, Віка дуже не хотіла, щоб і її власна доля стала надбанням громадськості.

З 23-річною Вікторією Олександр познайомився на модному показі «Блондинки», до якого мала відношення близька подруга Віри Брежнєвой і відомий український дизайнер Ольга Навроцька. У неї Віка і працювала асистентом до тих пір, поки не переїхала до Москви.

Пара зіграла весілля таємно від багатьох друзів, про це знали тільки рідні. Іншим Олександр розповів пізніше.

Зараз пара винаймає квартиру, з нетерпінням чекаючи переїзду в заміський будинок, який добудовує Цекало.

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