Що скажуть Ющенку акули бізнесу? - Дурних нема?

Думка Варто було Вікторові Андрійовичу поїхати до Швейцарії на Всесвітній економічний форум, як Юлія Володимирівна, яка накопичила за час хвороби масу енергії і трудового ентузіазму підклала Президентові здоровенну свиню.

По-перше: прем`єр сьогодні фактично заявила, що приватизацію в Україні слід проводити саме за її правилами - тими самими, що їх неодноразово критикував Секретаріат Президента. Справа в тому, що Тимошенко має намір включити в усі приватизаційні угоди пункти про те, що договір у будь-який момент може бути розірваний без рішення суду, всього лише за спільним рішенням Кабміну і ФДМУ, і гроші в цьому випадку інвесторові не повертаються!

У відповідь на обурені репліки з Секретаріату прем`єр заявила, що права оскаржити подібне неподобство в суді у інвестора, мовляв, ніхто не відбирав.

Другий удар грому з ясного неба пролунав так: Кабінет міністрів прийняв постанову, якою дозволяє податківцям і митникам, а також "іншим органам, які зобов`язані брати податки" (цікаво, хто б це міг бути?) не виконувати «свідомо неправомірні рішення судів».

При цьому Юлія Володимирівна, яка особисто оголосила журналістам цю «благу звістку», чомусь не уточнила, хто саме і за яким правом визначатиме «явну неправомірність» судових рішень.

На цьому тлі підтвердження прем`єркою намірів таки переглянути ціни на транзит російського газу до Європи, проти чого категорично заперечував Ющенко, хай вибачить мені Президент, виглядає зовсім блідо... Та і йому самому, напевно, найближчим часом не до транзиту буде. Хіба що на тому ж форумі доведеться вислухати кілька приємностей від європейських партнерів на тему «надійності» України як транзитера газу.

А основний прикол, якщо це можна так назвати, все-таки в іншому. Адже Президент їхав до Швейцарії з «товстим портфелем», яким сподівався зацікавити потенційних інвесторів. І що вони йому тепер скажуть? Вже не знаю, як «акулам бізнесу» сподобається ідея у будь-який момент без суду і слідства розлучитися з чесно купленими підприємствами, але нормальна людина в такій ситуації, зрозуміло, відріже: «Дурних нема!» Тим паче, що навіть якщо відсудитин все назад, Юлія Володимирівна одним розчерком пера може заборонити виконувати рішення суду як «свідомо неправомірне».

До речі, може вийти так, що відповіддю «грошових мішків» на звабливі пропозиції Ющенка стане і зауваження про те, що в світлі всього, що наговорила прем`єр, Україна делегувала не ту людину для переговорів про залучення інвестицій. А також дружню пораду підмести в хаті перш, ніж звати туди гостей.

До речі, за логікою прем`єра, напевно, було б правильним дозволити населенню не платити за «свідомо неякісні» товари і послуги. А працедавцям - відмовляти у виплаті зарплати за «свідомо неякісну» роботу. І всі будуть задоволені і щасливі. Чи ні?

Віра Сорока, м. Київ