Volkswagen відкликає з світового ринку 27 тисяч автомобілів

Німецький автовиробник Volkswagen AG відкликає з світового ринку 27 тис. автомобілів Golf Variant і Jetta TDI, які були зібрані в Мексиці в 2007-2008рр. Про це повідомив прес-секретар компанії Крістіан Булманн.

Відкликання автомобілів пов`язане з тим, що електрична підводка може бути неправильно приєднана до системи підігріву, передає Associated Press.

Нагадаємо, прибуток до оподаткування Volkswagen за 9 місяців 2007р. виріс більш ніж в 5 разів, склавши 4,73 млрд євро в порівнянні з 937 млн. євро, одержаними за аналогічний період роком раніше.

РБК