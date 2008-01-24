Volkswagen відкликає з світового ринку 27 тисяч автомобілів
17:17, 24 січня 2008Разное
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Проблеми з електричною підводкою
Німецький автовиробник Volkswagen AG відкликає з світового ринку 27 тис. автомобілів Golf Variant і Jetta TDI, які були зібрані в Мексиці в 2007-2008рр. Про це повідомив прес-секретар компанії Крістіан Булманн.
Відкликання автомобілів пов`язане з тим, що електрична підводка може бути неправильно приєднана до системи підігріву, передає Associated Press.
Нагадаємо, прибуток до оподаткування Volkswagen за 9 місяців 2007р. виріс більш ніж в 5 разів, склавши 4,73 млрд євро в порівнянні з 937 млн. євро, одержаними за аналогічний період роком раніше.
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