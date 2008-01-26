В Криму під колесами поїзда загинув чоловік

У Джанкойському районі Криму під колесами потягу загинув пішохід.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МНС України в Кримській автономії.

Як наголошується в повідомленні, нещасний випадок стався напередодні пізно ввечері на 89-му кілометрі перегону «Відрадне – Урожайна».

Пасажирський потяг №342 скоїв наїзд на невідомого чоловіка (на вигляд йому - 35-40 років), внаслідок чого він помер від травм, не сумісних з життям.