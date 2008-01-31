У Києві планують побудувати мережу автопаркінгів

З метою послідовного вирішення проблеми заторів на столичних автошляхах та впорядкування транспортної інфраструктури, у Києві побудують мережу автопаркінгів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА за посиланням на першого заступника голови КМДА Дениса БАССА, «ще минулого року за ініціативи Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО розпочалась робота з визначення місць для паркування, у результаті якої відповідними структурами була розроблена схема можливого розміщення паркінгів по усьому місту”. Він повідомив, що ця схема налічує 96 місць. “Найближчим часом реальним є будівництво 34 підземних і 7 наземних паркінгів. Була визначена перша черга будівництва, з якої сьогодні вже опрацьовано 4 передпроектні пропозиції. Їх вже найближчим часом буде розглянуто на засіданні містобудівної ради. По одному з проектів ми провели інвестиційний конкурс, за результатами якого понад 91 млн. грн. залучено до міського бюджету. Загальна ж вартість даного проекту складає 210 млн. грн. Йдеться про підземний паркінг на 150 машиномісць, що розташовуватиметься на перетині пр. Перемоги і вул. Ванди Василевської», - розповів Д.БАСС.

Він підкреслив, що паркінги зводитимуть тільки там, де це не зашкодить екології та не зачіпатиме історичної і соціальної інфраструктури Києва.