Volvo оштрафували на 200 тисяч євро за загибель дітей

Шведський автовиробник Volvo визнаний винним в ненавмисному вбивстві двох дітей, які загинули в автомобільній аварії у Франції 1999 року, і присуджений до штрафу у розмірі 200 тисяч євро. На думку звинувачення, несправна гальмівна система Volvo 850 TDI стала "непрямою", але "безперечною" причиною цього ДТП. Про це повідомляє AFP.

Аварія сталася 17 червня 1999 року в одному з міст на сході Франції. Місцева вчителька Катрін Котц (Catherine Kohtz) на своєму Volvo 850 TDI збила трьох дітей, що йшли до школи. Двоє з них загинули, а третя дитина одержала серйозні травми.

Котц була засуджена до шістьох місяців позбавлення волі умовно, штрафу в 300 євро і тимчасового позбавлення водійського посвідчення.

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