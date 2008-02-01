У Києві горів 16-поверховий житловий будинок

Сьогодні у Святошинському районі Києва горіла 16-поверхівка.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків МНС у Києві, пожежа виникла близько 16.00 за адресою вул. Гната Юри, 18-А. О 16.14 інформація про пожежу надійшла до чергового МНС.

На місці події пожежники з’ясували, що полум’я через сміттєпровід охопило поверхи з 7-го по 14-й. О 17.47 пожежа була локалізована.

За інформацією прес-служби столичної МНС, евакуація людей відбувалася за їхнім бажанням, оскільки, за попередніми даними, полум’я не пошкодило квартир мешканців багатоповерхівки.

На ліквідації пожежі працювали 17 одиниць пожежної і спеціальної техніки, 8 пожежних підрозділів зі Святошинського, Солом’янського та Шевченківського районів Києва.

У МНС зауважили, що затори на дорогах та ігнорування водіями спецсигналів пожежних автомобілів не дозволили пожежникам раніше прибути на місце події.