Вперше спіймана величезна слонова землерийка (фото)

Зоологи знайшли в Танзанії новий вид ссавців, що належить до родини стрибункових, або слонових землерийок. Невідомий раніше звір - найбільший в цій родині, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.

Стрибункові (Macroscelididae) - родина стрибаючих африканських комахоїдних, яка досі налічувала 15 видів. Новий вид - Rhynchocyon udzungwensis - дослідники назвали сіромордим стрибунком (grey-faced sengi).

Представники цього виду - найбільші в родині. Вони досягають маси 700 грамів, що на 25 відсотків більше, ніж маса найбільших особин інших видів. Поки що відомі тільки дві популяції цього виду, які мешкають на території близько 300 квадратних кілометрів.

Сіромордий стрибунок уперше був знятий на плівку 2005 року автоматичною камерою, встановленою в горах Удзунгва. 2006 року дослідники зловили чотири особини і провели ряд спостережень. Стаття, що викладає історію відкриття нового виду, з`явиться в лютневому випуску журналу Journal of Zoology.

Передостанній з відомих видів стрибункових був відкритий більше 120 років тому. Дослідники відносили їх до землерийок і через довгий гнучкий ніс, схожий на хобот, назвали слоновими землерийками. Останні дані молекулярного аналізу, проте, показали, що генетично стрибункові ближчі до слонів, ніж до землерийок, оскільки разом із слонами входять до надзагону Afrotheria.