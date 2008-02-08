Зіткнулися ВАЗ і КамАЗ: четверо загиблих

У Херсонській області на 29 км автодороги Херсон - Нова Каховка - Генічеськ у районі села Тягинка під час дорожньо-транспортної пригоди за участю автомобілів ВАЗ-21104 і КамАЗ загинули четверо людей.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в області, загиблі – водій і пасажири ВАЗу: чоловіки 48 і 21 року, 38-річна жінка і 10-річний хлопчик – жителі села Осокорівка Нововоронцовського району Херсонської області.