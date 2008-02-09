Влада Києва обіцяє позбавити місто від дорожніх заторів

Влада столиці обіцяє позбавити місто від дорожніх заторів. Про це заявив під час Інтернет-конференції перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Денис БАСС, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

«Біля Петрівки ми вже через місяць поміняємо алгоритм руху громадського транспорту і заберемо світлофор, який спричиняє постійні затори. На думку спеціалістів, це наполовину вирішить там проблему із дорожніми «пробками», - сказав він.

Д.БАСС також зазначив, що нині триває робота над проектом реконструкції Харківської площі, де до 2011 року облаштують дворівневу розв’язку. Заплановано залучити суттєві інвестиції також до реконструкції Ленінградської, Харківської, Либідської та Московської площ.

За словами першого заступника, до кінця 2009 року буде побудовано дворівневу транспортну розв`язку на перетині Дніпровської набережної з проспектом Возз`єднання, завдяки чому пропускна здатність там збільшиться до 8000 машин за годину.

«Нарешті незабаром з полегшенням зітхнуть і мешканці Голосіївського району: цього року ми плануємо запустити три станції і завершити перший етап будівництва метро на Теремки. А наступного року, сподіваюсь, почнемо будівництво підземки біля Львівської площі. Станцію метро глибокого закладання «Львівська брама» маємо відкрити до 2012 року», – пообіцяв Д.БАСС.

Перший заступник голови КМДА наголосив, що «на сьогоднішній день 40% громадських перевезень виконується бізнесменами, а не комунальним транспортом. У столичної влади є стратегія, згідно з якою ми замінимо маршрутні таксі великогабаритними автобусами, а іншу половину розбавимо маршрутками, які належатимуть комунальним автопідприємствам. Плануємо реалізувати цю програму за 2 роки».

Вже нинішнього року заплановано зібрати 80% системи «розумних» світлофорів, насамперед у центрі міста. Нагадаємо, що до цієї системи входить система управління громадським транспортом за допомогою супутника.

Як поінформував Д.БАСС, нині проводиться заміна полотна швидкісного трамваю. «Через тиждень ми закінчуємо заміну від вул. Кільцевої до вул. Гната Юри. Найближчі півроку плануємо замінити полотно від Борщагівки до Площі Перемоги. А до кінця року приступимо до запуску першого експериментального трамваю», - зазначив перший заступник голови КМДА. І додав: «Завдяки цим і багатьом іншим комплексним стратегічним заходам ми позбавимо Київ від дорожніх заторів».