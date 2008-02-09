Ротвейлер на смерть загриз 3-річну дівчинку

В Ульяновську в одному з будинків приватного сектора ротвейлер, що був на ланцюгу, на смерть загриз трирічну дівчинку, повідомив РІА Новости керівник слідчого відділу.

Трагедія сталася вдень, коли дівчинка гуляла у дворі вдома. Собака, якого сім`я узяла до себе три роки тому з вулиці, був на довгому ланцюзі.

"Можливо, дівчинка хотіла пограти з собакою, а та на той час була роздратована від якогось шуму на вулиці і тому виявила агресію", - припустив співрозмовник агентства.

Мама дівчинки і сусідка почули крики дитини, але коли вибігли на двір, собака вже завдав дівчинці кілька смертельних укусів. Дівчинка померла від втрати крові. За словами очевидців, раніше дівчинка у присутності батька гладила собаку, хоча пес був злий і інколи кидався навіть на господаря будинку.

"Швидка допомога" констатувала смерть дитини і надала допомогу матері, яка перебувала в шоці.

Представник прокуратури зазначає, що якби собака був чужий, то можна було б говорити про умисне або ненавмисне причинення шкоди для здоров`я. У даному ж випадку може йтися тільки про те, як був забезпечений догляд за дитиною.

"Буває, що й на кухні поряд з мамою дитина перекине на себе чайник або в електророзетку цвях засуне. Тому поки що говорити про склад злочину передчасно, - вважає представник прокуратури.