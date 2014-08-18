Святкування "Яблуневого Спасу" на Лісовому масиві

За традицією в церквах в цей день освячують плоди, причому не тільки яблука. Таким чином, парафіяни дякують Богові за врожай. Після богослужіння фрукти прийнято роздавати.

Соціальний Центр «Перспектива» Геннадія Виходцева, запрошує всіх бажаючих прийняти участь у святкуванні, і приєднатися до частувань один одного яблуками біля церкви св муч Андріана і Наталії на Лісовому масиві. Початок богослужіння о 09.00. Роздача з 08.00 до 10.00. На святі також буде проведено благодійний збір коштів для учасників АТО і постраждалих у зоні бойових дій.

Для роздачі яблук і флаєрів будуть задіяні 10 наметів і понад 30 активістів по території лісового масиву. Допомога приймається в приміщенні СЦ Перспектива за адресою Мілютенка 19.