У Карпатах травмувалися семеро туристів

9 лютого поблизу селища Славське і села Волосянка Сколівського району Львівщини, на горах Тростян та Високий Верх, під час катання на лижах були травмовані семеро туристів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, на допомогу постраждалим оперативно прибули працівники місцевих гірських пошуково-рятувальних пунктів МНС, які надали їм медичну допомогу та доставили до лікарень.