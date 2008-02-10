У Карпатах травмувалися семеро туристів
12:07, 10 лютого 2008Разное
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МЧС доправило постраждалих до лікарень
9 лютого поблизу селища Славське і села Волосянка Сколівського району Львівщини, на горах Тростян та Високий Верх, під час катання на лижах були травмовані семеро туристів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, на допомогу постраждалим оперативно прибули працівники місцевих гірських пошуково-рятувальних пунктів МНС, які надали їм медичну допомогу та доставили до лікарень.
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