Зруйноване мусульманське кладовище в Криму (4 фото)

Зруйновані вандалами надгробки на мусульманському кладовищі, у с. Нижньогірське (Крим), 11 лютого 2008 р.

На кладовищі зловмисниками зруйновано або пошкоджено більше 200 надгробків. Слідчо-оперативна група місцевої міліції, а також фахівці й експерти Головного управління МВС України в автономії проводять детальний огляд і фіксацію скоєного злочину.

У міліції нагадують, що минулого тижня в Криму розкрито два факти вандалізму, що мали місце у селах Марфівка (нанесення написів сатанинського змісту на слов`янських і мусульманських могилах) і Войковому (зруйновано 124 слов`янські могили) Ленінського району. «У обох випадках не убачається міжнаціональної або міжрелігійної причини. Вандалами виявлялися місцеві жителі, які вели асоціальний образ життя, зловживали алкоголем, мали низький рівень самосвідомості», - підкреслюють у МВС.

«Такий обсяг руйнувань не може бути здійснений рукою одного або двох вандалів, і, схоже, це є запланованою акцією», - заявляє Меджліс.

Фото Олексія Сувірова / УНІАН