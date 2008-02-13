Маневровий тепловоз протаранив ”жигулі”, загинула жінка
20:15, 13 лютого 2008Разное
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Трагедія сталася на Харківщині
Сьогодні близько 7-ї ранку в Чугуївському районі Харківської області на переїзді, який не охороняється, маневровий тепловоз протаранив автомобіль ВАЗ («Жигулі»).
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управління з питань надзвичайних ситуацій Харківської ОДА, внаслідок катастрофи загинула пасажирка автомобіля – жінка 1969 року народження.
Аварія сталася за 300 метрів від залізничної платформи неподалік селища Есхар (зупинка «Дачі»), куди прямував легковик.
Водій авто був доставлений в реанімацію районної лікарні.
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