Українська команда візьме участь в ”Експедиції Трофі”

Українська команда візьме участь в автопробігу "Експедиція Трофі”, який відбудеться в Росії з 23 лютого по 8 березня.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН повідомив капітан української команди Володимир ГАБРОВ.

За його словами, стартує автопробіг у місті Мурманськ, а фінішує – у Владивостоку. В.ГАБРОВА відзначив, що за правилами змагань кожна команда повинна мати два позашляховики. Крім того, в кожній команді що складається з 6 чоловік, одним членом екіпажу в обов`язковому порядку має бути жінка. В.ГАБРОВ наголосив, що під час автопробігу, загальною довжиною 16000 км, планується проїхати такі міста як Вологда, Перм, Єкатеринбург, Новосибірськ, Красноярськ, Іркутськ. Крім того, відзначив він, на одному з етапів гонки передбачається проходження 100 км по кризі озера Байкал. «Далі гонка піде вздовж легендарної траси БАМу, відтак ми виходимо до Хабаровська і фінішуємо 8 березня у Владивостоку», - сказав він. Головним призом гонки, наголосив В.ГАБРОВ, буде 9 кг золота.

У свою чергу член екіпажа Олексій НАУМЕНКО відзначив, що згідно з вимогами організаторів автопробігу, автомобілі повинні бути обладнані додатковими лебідками, системою супутникового зв`язку, силовими бамперами. «Машини дуже цікаві і готуються до важких кліматичних умов», - сказав він. О.НАУМЕНКО відзначив, що систему супутникового зв`язку і систему навігації надали фірми «Sattrans” і «Sattrans Navigator», а підготовку автомобілів забезпечував «Родовідбанк». За його словами, на кожному авто встановлено ”так звані чорні ящики”, завдяки чому в режимі реального часу кожний бажаючий в Інтернеті зможе спостерігати за процесом проходження екіпажем маршруту.