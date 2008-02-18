ДТП у Луцьку: загинули три особи, ще одна - у реанімації
09:41, 18 лютого 2008Разное
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"Opel" врізався у залізобетонну опору
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Луцьку загинули три особи, ще одна у важкому стані була госпіталізована до реанімаційного відділення міської лікарні.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, пригода сталася 17 лютого близько 20.30 на вул. Карпенка Карого.
Водій легкового автомобіля "Opel", не впорався з керуванням і скоїв зіткнення з залізобетонною опорою.
За фактом ДТП правоохоронними органами проводиться розслідування.
Всього за минулу добу на території країни було зареєстровано 82 дорожньо-транспортні пригоди, в яких загинули 14 осіб і 113 – травмовані.
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