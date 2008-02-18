ДТП у Луцьку: загинули три особи, ще одна - у реанімації

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Луцьку загинули три особи, ще одна у важкому стані була госпіталізована до реанімаційного відділення міської лікарні.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, пригода сталася 17 лютого близько 20.30 на вул. Карпенка Карого.

Водій легкового автомобіля "Opel", не впорався з керуванням і скоїв зіткнення з залізобетонною опорою.

За фактом ДТП правоохоронними органами проводиться розслідування.

Всього за минулу добу на території країни було зареєстровано 82 дорожньо-транспортні пригоди, в яких загинули 14 осіб і 113 – травмовані.