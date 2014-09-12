У Києві відбудеться ХІV з’їзд всеукраїнського політичного об'єднання "Україна - єдина країна"
19:57, 12 вересня 2014Разное
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14 вересня об 11:00 в малому залі Національного палацу «Україна» відбудеться ХІV З’ЇЗД ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ПОЛІТИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ «УКРАЇНА – ЄДИНА КРАЇНА».
Засновник суспільного руху «Єдина Країна» – Данило Яневський, заслужений журналіст України, доктор історичних наук.
Лідер політичної партії «Україна – Єдина Країна» – Максим Музика, активіст, волонтер, учасник АТО, засновник громадських організацій «Народний Нагляд» і «Народний Тил».
Також до списку членів партії увійшли громадські діячі, правники, економісти, представники культури і спорту, лідери руху волонтерів.
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