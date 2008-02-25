Черновецький докупить автобусів і тролейбусів

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ доручив комунальному підприємству «Київпастранс» збільшити кількість одиниць автобусів, тролейбусів та трамваїв на проблемних маршрутах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, на кожен конкретний маршрут окремо буде закуплено та поставлено додаткові одиниці рухомого транспорту. Так, наприклад, на маршруті № 90 кількість автобусів збільшиться на 4 одиниці, на 21-му маршруті - на 5 одиниць, для маршрутів № 38, 56, 42 та 101 придбають додатково по 3 автобуси тощо. Фахівці запустять ще по 2 трамваї на 22-му та 33-му маршрутах. По 4 тролейбуси буде придбано для 18 та 11 маршрутів та по 2 одиниці ще для семи тролейбусних маршрутів, а саме: 42, 43, 7, 27, 30, 31, 37.

Крім того, КП «Київпастранс» спільно з Комунальною службою перевезень поставлять додаткові муніципальні маршрутні таксі для перевезень пасажирів маршрутами № 534, 480, 492, 315, 470, 570, 547, 504, 505 та 233.

Також Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ доручив підприємству «Київпастранс» підготувати списки водіїв, які порушували правила перевезень пасажирів та на роботу яких були отримані скарги, та надати інформацію про заходи, що були вжиті до них.

Крім того, на вулицях, де запроваджено односторонній рух транспорту і ці вулиці перевантажені припаркованими автомобілями, столичний мер доручив встановити знаки заборони паркування, а в разі відповідних порушень – застосовувати евакуатори. Це дасть можливість вільно рухатись пасажирському транспорту та покращить користування ним мешканцями міста, зазначили в КМДА.