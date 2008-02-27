Житомирська міліція наділа намордник на Аполлона

У Житомирі міліція затримала працівника цирку, який гуляв містом із 9-місячним тигреням.

Як повідомила кореспондентові УНІАН працівник Центру громадських зв’язків УМВС України в Житомирській області Ольга НОМЕРЧУК, увечері 26 лютого до чергової частини Богунського райвідділу міліції Житомира надійшло повідомлення про те, що однією з центральних вулиць міста чоловік гуляє з тигром.

За словами О.НОМЕРЧУК, на місце події виїхав наряд міліції, який затримав поблизу центрального універмагу чоловіка з тигреням і для з’ясування усіх обставин доставив їх до райвідділу МВС.

Виявилося, що господар тварини працює дресирувальником у цирку "Шапіто", який нині гастролює в Житомирі. Біля центрального універмагу міста він проводив рекламну акцію за участю 9-місячного тигра Аполлон, усі документи на якого були належним чином оформлені. Господар також пояснив, що Аполлон – ще тигреня, тому й утримується без намордника.

Як повідомила О.НОМЕРЧУК, оскільки ніяких порушень не було виявлено, дресирувальник і тигреня повернулися до цирку. Правоохоронці все ж зобов’язали господаря у подальшому утримувати Аполлона в наморднику, особливо у громадських місцях.