ВОЛЯ запустить English Club TV

Компанія ВОЛЯ починає тестування розважально-пізнавального телевізійного каналу English Club TV у цифрових пакетах «Воля Преміум ТБ» для тих, хто вивчає англійську мову. Про це повідомила кореспондентові УНІАН керівник прес-служби компанії ВОЛЯ Аліна СИГДА.

«З 1 травня 2009 року український телевізійний канал English Club TV буде доступний всім передплатникам «Воля Преміум ТБ», починаючи з базового цифрового пакету», - відзначила вона.

За словами директора компанії ТОВ «Англійський Клуб ТБ» (власника каналу) Андрія СЕМЧЕНКО, компанія «сподівається, що за допомогою лідера цифрового телебачення України, компанії ВОЛЯ» сотні тисяч телеглядачів отримають можливість вивчати англійську мову.

На його думку, знання іноземної мови сьогодні стає все більш актуальним для громадян України, і не тільки унаслідок збільшення можливостей у роботі, спілкуванні і ін. А.СЕМЧЕНКО вважає, що напередодні Чемпіонату Європи з футболу 2012 року «проблема знання англійської мови стоїть перед українцями досить гостро». Особливо це стосується працівників сфери обслуговування, яким доведеться безпосередньо спілкуватися з учасниками і гостями чемпіонату.

«Ми раді тому, що завдяки співпраці з компанією ВОЛЯ ми допоможемо більшому числу охочих вирішити цю проблему напередодні такої довгоочікуваної і знаменної події, як Євро-2012, і не тільки», - відзначив він.

За даними А.СИГДИ, передплатникам пакетів «Воля Преміум ТБ» для включення English Club TV у список програм на власному ТБ-тюнері необхідно за допомогою пульта відновити список ТБ-програм, користуючись покроковою інструкцією, яка видається кожному користувачеві послуги при підключенні. Крім того, відеоінструкції демонструються на інформаційному каналі «Воля-Інформ».

Довідка УНІАН. Програми English Club TV призначені для глядачів і слухачів, які вивчають англійську мову і мають різний рівень володіння нею. У розробці і реалізації проекту, разом з фахівцями мас-медіа, беруть участь методисти-викладачі, лінгвісти, перекладачі. Всі права захищені. Технологія вивчення мови запатентована.

Компанія ВОЛЯ є національним українським провайдером і надає комплекс сучасних телекомунікаційних послуг – кабельне цифрове телебачення, високошвидкісний доступ в Інтернет, відео-за-запитом, голосовий зв`язок, а також послуги найбільшого в Україні дата-центру.