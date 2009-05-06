В Ізраїлі розробили медіабраузер для дітей

Ізраїльська компанія KIDO’Z розробила однойменний медіабраузер, за допомогою якого батьки можуть адаптувати персональний комп’ютер для зручного користування дитини.

Продукт, побудований на базі технології Adobe AIR, надає маленьким користувачам можливість перегляду відео, запуску ігор і веб-серфінгу.

Весь доступний дітям контент проходить суворий відбір і фільтрується командою KIDO’Z. Після установки медіабраузера батько на правах адміністратора налаштовує програму, визначаючи вік і стать дитини, вибираючи мову (всього підтримується 17 мов, включаючи російську) і відзначаючи географічне місце розташування користувача. Подальшу роботу з підбору контенту бере на себе KIDO’Z.

За необхідності батьки можуть самостійно налаштувати медіабраузер. Наприклад, обмежити доступ до певного контенту, встановити певну тривалість роботи програми і т.д. Для використання цього додатку дітям не обов`язково уміти читати чи друкувати. Інтерфейс медіабраузера побудований на інтуїтивному наочному принципі, яскравий і доступний.

На даний момент проект KIDO’Z абсолютно безкоштовний для користувачів, але протягом 3 місяців розробник планує почати пропонувати додатковий контент за невелику плату. Крім того, незабаром цей продукт зможе запропонувати дітям опцію спілкуватися через Інтернет.

За матеріалами ІТС