На Херсонщині вимерзла вся полуниця

У результаті квітневих заморозків в Херсонській області знищено урожай полуниці.

Про це УНІАН повідомили в управлінні АПК Херсонської облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, дані про вимерзання полуниці надійшли з господарств, які вирощують цю культуру у промислових об`ємах.

За інформацією управління, у результаті заморозків недобір полуниці у спеціалізованих господарствах складе близько 300 тонн.

Крім того, за даними управління АПК, цього року у Херсонській області недобір кісточкових культур може скласти 2,5–2,9 тис. тонн, насіннєвих – 8 тис. тонн, винограду — 650 тонн.

Повідомляється, що у результаті заморозків пошкоджено у цілому близько 3% озимих культур. Зокрема, морозами знищено посіви ріпаку на площі 16,1 тис. га чи майже 20% посівів цієї культури (посіви ріпаку в області складають 81,4 тис. га).