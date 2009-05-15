У Донецьку неплатників відключають від водопостачання

Керівництво комунального підприємства «Донецькміськводоканал» відключило сьогодні від водопостачання 22 злісних неплатників, що проживають у приватних будинках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє адміністрація підприємства.

Неплатники заздалегідь одержали повідомлення про майбутнє відключення. Всі вони проживають в Калінінському районі міста.

За даними КП, піти на такі заходи адміністрацію водоканалу змусило збільшення дебіторської заборгованості населення Донецька. Так, у квітні рівень оплати населенням наданих послуг КП «Донецькміськводоканал» становив лише 84%. Таким чином, жителі Донецька додали до вже існуючого боргу ще 2,5 млн. грн.

За словами начальника відділу зі зв`язків із громадськістю КП «Донецькміськводоканал» Ольги СКОРОХОД, бригади водоканалу відключали неплатників, борги яких за послуги КП перевищували 300 грн. Четверо найбільших неплатників заборгували комунальникам понад 1 тис. грн. кожен.

У підприємстві мають намір продовжувати почату кампанію з відключення. «Ми плануємо вже наступного тижня або за тиждень почати відключення жителів Ленінського району Донецька», - пояснила О.СКОРОХОД. За її словами, такі рейди допомагають добитися від неплатників погашення боргів. Так, деякі мешканці сплачували весь борг одразу після прибуття бригади.

Також О.СКОРОХОД уточнила, що для відновлення водопостачання відключений від мережі абонент повинен повністю погасити свій борг і заплатити бригаді комунального підприємства за відновлення комунікацій, причому робота комунальників у середньому коштує 400 грн.

Усього станом на 1 травня 2009 року за населенням Донецька перед КП «Донецькміськводоканал» числиться борг у сумі понад 53 млн. грн.