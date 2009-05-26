На Одеському морвокзалі відкриють оглядовий майданчик

На сьомому поверсі будівлі Одеського морського вокзалу створюють оглядовий майданчик, на якому численні туристи зможуть сфотографуватися на фоні головних визначних пам`яток міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам начальник морвокзалу Микола МАКОВЕЦЬКИЙ, представляючи туристичний проект «Одеський порт: вчора, сьогодні, завтра».

«Оглядовий майданчик буде готовий до 1 червня, - сказав він. - Звідси крізь об`єктиви добре видно і «візитні картки» міста - Воронцовський маяк, Оперний театр, Приморський бульвар, Потьомкінські сходи. І як на долоні морські об`єкти - можна знімати на плівку і спостерігати за рухом судів у гавані».

Довжина кожного крила оглядового майданчика по 50 м, ширина -10 м, уточнив М.МАКОВЕЦЬКИЙ.

За його словами, торік в екскурсіях по гавані і в музеї порту взяли участь понад 12 тис. українських і іноземних туристів.