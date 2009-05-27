Цукор влітку не подорожчає

Міністр аграрної політики України Юрій МЕЛЬНИК вважає, що сезонного зростання цін на цукор цього року не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні після засідання Кабінету Міністрів.

«Я думаю, що не буде (зростання цін на цукор – УНІАН), оскільки вже прийнято два відповідних рішення уряду про те, що Аграрний фонд із своїми майже 40 тисячами тонн (цукру - УНІАН) і Держкомрезерв зі своїми 10 тисячами тонн виходять на ринок», – відзначив він.

За словами Ю.МЕЛЬНИКА, на сьогодні завершуються процедурні моменти і вже з початку наступного тижня планується почати відпускати цукор підприємствам, визначеним обласними держадміністраціями.

Також міністр відзначив, що ціна цукру на підприємствах, де зберігається цукор державного продовольчого резерву, становитиме 3,71 грн. за 1 кг. При цьому націнка не повинна перевищувати 15% незалежно від кількості посередників.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України своєю постановою №460 від 13 травня ц.р. дозволив продавати населенню цукор з Державного продовольчого резерву.

Згідно з документом, Кабмін дозволяє продаж населенню цукру з Держпродрезерву через підприємства торгівлі, перелік яких визначається відповідними місцевими органами виконавчої влади.

Мінагрополітики, Мінекономіки, Аграрному фонду разом з Радою міністрів АР Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими держадміністраціями, з урахуванням обсягу цукру і балансів його внутрішнього споживання, що є в державному продовольчому резерві, доручено погодити в тижневий термін графік реалізації цукру підприємствам торгівлі.

Аграрному фонду доручено забезпечити продаж цукру з Держпродрезерву підприємствам торгівлі на умовах попередньої оплати за ціною, визначеною Міністерством аграрної політики за погодженням з Міністерством економіки, але не нижче, ніж середньозажена ціна закупівлі, яка склалася на 1 травня 2009 р., збільшена на вартість його зберігання, і без права подальшого його експорту.

Державній інспекції з контролю за цінами доручено забезпечити контроль за цінами продажу цукру населенню.