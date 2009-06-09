Оборот роздрібної торгівлі в Україні зменшився

За січень-квітень 2009 року оборот роздрібної торгівлі (з урахуванням товарообігу як юридичних, так і фізичних осіб-підприємців) скоротився в порівнянні з аналогічним періодом 2008 року на 14,3%. Про це свідчать дані Держкомстату України.

Найбільше падіння обороту роздрібної торгівлі було зафіксоване в Дніпропетровській (19,2%), Волинській (18,1%), Хмельницькій (17,1%) і Сумській (16,8%) областях. Найменше зменшення спостерігалося в Київській (7,3%), Одеській (7,6%), Херсонській (9,7%) і Чернігівській (10%) областях.

При цьому за звітний період об`єм обороту роздрібної торгівлі на одне обличчя в Україні зменшився на 392,5 грн. Більше всього оборот зменшився в м. Києві (911,8 грн.), Дніпропетровській (592,1 грн.), Харківській (551,2 грн.) і Запорізькій (475,6 грн.) областях.