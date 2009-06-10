На зниження інфляції у травні вплинуло зменшення негативних очікувань населення

На зниження темпів інфляції у травні до рівня 0,5% позитивно вплинуло, зокрема, зменшення негативних очікувань населення.

Про це заявив міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН, коментуючи травневий рівень інфляції.

У коментарі, наданому УНІАН прес-службою міністерства, Б.ДАНИЛИШИН зазначає, що зменшенню негативних очікувань населення посприяли досягнення стабілізації у фінансовій сфері, певна активізація економічної діяльності, зокрема, в агропромисловому комплексі, а також скорочення заборгованості з виплати заробітної плати.

Стримуючими чинниками інфляції в травні в Мінекономіки називають зниження в поточному році споживчого попиту в результаті скорочення обсягів кредитування фізичних осіб, зміцнення національної валюти з 7,7 грн./дол. до 7,6185 грн./дол., сезонне зниження вартості ряду товарів, зокрема, риби і рибопродуктів (на 0,4%), молока, сира і яєць (на 3,7% проти 1% у квітні), зростання депозитів фізичних осіб на 1,3 млрд. грн. (0,7%), зокрема, в національній валюті – на 0,9 млрд. грн. (0,9%), збільшення виробництва в сільському господарстві і зменшення впливу зростання індексу цін виробників промислової продукції (починаючи з вересня 2008 року динаміка цін виробників промислової продукції різко сповільнилася: за січень-травень 2009 року зростання становило 2,8% проти 24,2% за аналогічний період 2008 року).

Негативно вплинули на показник інфляції, за даними Мінекономіки, надходження на ринок деяких видів овочевої продукції нового урожаю, а також підвищення цін на паливно-мастильні матеріали на внутрішньому ринку під час проведення весняно-польових робіт.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в травні інфляція становила 0,5%, з початку року – 7,4%.

У січні-травні інфляція становила 18,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року, в травні ц.р. до травня 2008 р. – 14,7%.