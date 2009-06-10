Парламент зменшить кількість документів, необхідних для виробництва молока

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо видачі експлуатаційних дозволів”.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 358 із 435 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даний законопроект спрямований на зменшення кількості регуляторних бар’єрів у сфері обігу харчових продуктів. Реалізація положень законопроекту дозволить зменшити кількість дозвільних документів, необхідних для виробництва молока, молочної сировини.

Законопроектом передбачається привести статтю 22 Закону “Про безпечність та якість харчових продуктів” у відповідність до вимог Закону “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, оскільки експлуатаційні дозволи відносяться до документів дозвільного характеру.

Також вносяться зміни до Закону “Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них”, а саме - конкретизується поняття видачі дозволів на переробку продуктів лову у відповідності до положень Закону “Про безпечність та якість харчових продуктів”.