Жоден київський пляж не має санітарного паспорту

Заступник генерального директора київського комунального підприємства "Плесо" Олександр ТАРАН заявляє, що у місті на сьогодні немає жодного пляжу, на якому було б безпечно відпочивати, оскільки жоден з них не отримав санітарного паспорта до відкриття літнього сезону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТАРАН повідомив на прес-конференції на тему: "Про громадські пляжі Києва".

“Не дивлячись на те, що на всіх каналах після того як ми почали виступати, і керівництвом “Плеса”, і керівництвом міста було сказано, що як мінімум 12 пляжів будуть підготовлені до пляжного сезону, я можу запевнити вас, що на сьогоднішній день жоден пляж Києва не отримав санітарний паспорт. Тобто, він до пляжного сезону не готовий і купатися на наших пляжах на даний час небезпечно”, - заявив О.ТАРАН.

Говорячи про роботу «Плеса», він зазначив: “У зв’язку з тим, що наше підприємство є підприємством з охорони, утримання водних об’єктів, можу сказати, що на даний момент воно зі своїми задачами не справляється і задачі не виконує”.

Головними причинами цього, за словами О.ТАРАНА, є, по-перше, недофінансування з бюджету, по-друге – “недолуге керівництво”.

Він стверджує, що для підготовки й утримання столичних пляжів цього року не прийнято на роботу жодного нового працівника, зокрема, медсестер, прибиральників та інших, які безпосередньо забезпечують чистоту та безпеку відпочиваючих.

“Разом з тим, за останні півроку на підприємстві кількість працівників управлінського апарату, наприклад, заступників генерального директора після першої реорганізації, коли ДКП перейшло в КП, виросла з 8 до 15 чоловік, а управлінський апарат виріс більш ніж на 40 чоловік”, - підкреслив О.ТАРАН.

На його переконання, керівництво міста поставило перед керівником КП “Плесо” завдання підготувати підприємство до приватизації, і лише цю роботу зараз проводить його керівництво.

У свою чергу, присутній на прес-конференції екс-керівник ДКП “Плесо”, а нині голова Київської міської організації Всеукраїнського товариства охорони природи Микола ЩЕПЕЦЬ не виключив залучення в умовах кризи інвесторів до благоустрою зон відпочинку біля води, але це, на його думку, має бути організовано таким чином, щоб стан міських пляжів та їх благоустрій дійсно покращувався, і ці зони мають залишались доступними для всіх киян.

“Це має бути, але далеко не таким чином як сьогодні, коли один із заступників Київського міського голови, персонально приходячи на пляж і фактично своїми жестами, рухами і словами ставить паркани поперек наших зон відпочинку і пляжів. А потім на місці цих рухів з’являються самовільно збудовані споруди, власники яких нікому нічого ні до якого бюджету не сплачують і не вкладають жодної копійки в розвиток цих територій”, - зазначив він.

М.ЩЕПЕЦЬ підкреслив, що першочерговим завданням на сьогодні при облаштуванні міських пляжів залишається створення інфраструктури та об’єктів, які забезпечать безпеку та комфорт відпочиваючих. Але сьогодні працівники “Плесо” лише прибирають території пляжів від сміття, водночас в повному обсязі не проведена дератизація, через що вникає загроза для відпочиваючих захворіти на лептоспіроз; не викошені трава та бур’яни, що створює небезпеку укусів кліщів, які розносять, зокрема, енцефаліт.

Він також зазначив, що має інформацію про створення ТОВ “Київриба”.

“Згідно з проектом, цьому товариству для так званого риборозведення в межах міста Києва передається в користування 59 водних об’єктів, а серед них навіть недоторканні. Це, для прикладу, затоки Дніпра – Оболонська, Собаче гирло, Верблюд, це озера – Вербне, Тельбін, Лісове на ДВРЗ, Берізка в Гідропарку... “, - стверджує М.ЩЕПЕЦЬ.

Крім того, за його даними, острів Великий (розташований між Залізничним і Південним мостом) площею понад 30 га рішенням Київради передано під піщаний кар’єр. В результаті таких робіт на острові, наголосив М.ЩЕПЕЦЬ, не тільки буде зруйнована екосистема, але й виникне загроза стійкості двох мостів, що розташовані поряд.

Зважаючи на викладене, представники громадськості закликають киян 12 червня підтримати мітинг біля Київської мерії на захист міських пляжів. Координатор цієї акції О.ТАРАН повідомив, що акція розпочнеться о 14.00. Мітингувальники вимагатимуть від міської влади, зокрема, створення робочої групи, до складу якої входитимуть депутати Київради, відповідні фахівці КМДА та підприємства “Плесо”, представники громади Києва і громадських організацій. Група має розробити уточнення до програмних завдань підприємства “Плесо”, програму розвитку водного господарства столиці тощо.