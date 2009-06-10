У Києві проходить виставка «Хліб»

Міжнародна спеціалізована виставка «Хліб» проходить з 9 по 12 червня у Міжнародному виставковому центрі (Київ), повідомляє сайт Виставки України.

Організатор виставки Виставкова фірма ТОВ «Троян».

Представники вітчизняного хлібопекарського і кондитерського бізнесу не тільки нашої країни, а й зарубіжних країн представлять на виставці об`єктивну картину вітчизняного хлібобулочного і кондитерського ринку, розкажуть про нові тенденції і технології в галузі виробництва і продажу хлібобулочних і кондитерських виробів, обміняються інформацією і укладуть контракти між виробниками і оптово-роздрібними компаніями.

У рамках виставки відбудеться дев`ятий професійний дегустаційний конкурс хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів, пройдуть тематичні семінари й конференції, буде представлено нові види продукції.

Виставка має декілька тематичних розділів - хлібопекарське і кондитерське устаткування; технології; сировина та інгредієнти, борошно, зерно, крупи, комбікорми; хлібобулочні, макаронні та кондитерські вироби, упаковка; спецодяг; спеціалізовані видання.