Зростання ВВП в Україні 2010 року становитиме 3%

За попереднім прогнозом Міністерства економіки, зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні 2010 року становитиме 3%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ.

За його словами, цей прогноз пройшов процедуру узгодження з експертами Світового банку та Міжнародного валютного фонду.

І.УМАНСЬКИЙ зазначив, що досягнення такого результату стане можливим завдяки низькій порівняльній базі, яка була зафіксована за підсумками першого та другого кварталів поточного року. Крім того, прогнозуються відновні процеси в економіці країни в 4 кварталі поточного та 1 кварталі 2010 року.

Кажучи про прогноз показника ВВП, оприлюднений МВФ на поточний рік на рівні «мінус» 8%, І.УМАНСЬКИЙ зазначив, що під цим прогнозом стоїть його підпис. Проте він не вважає за необхідне переглядати бюджет на 2009 рік, зокрема й макропоказники, закладені в ньому.

Насамперед свою позицію в.о. міністра пояснив тим, що в сьогоднішніх умовах уряд не може розраховувати на адекватну роботу парламенту в цьому напрямі. «Я не став би міняти показники бюджету на цей рік», - сказав І.УМАНСЬКИЙ.

Крім того, він зазначив, що за підсумками 5 місяців 2009 року за методикою МВФ дефіцит бюджету України становив 17 млрд. грн., тимчасом як плановий рівень дефіциту було закладено в обсязі 22,5 млрд. грн. Він уточнив, що в методиці розрахунку дефіциту МВФ включається також дефіцит державних підприємств, зокрема «Нафтогазу України», Пенсійного фонду та місцевих бюджетів.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2009 рік розраховано, виходячи з таких прогнозних макропоказників: зростання ВВП – 0,4%, номінальний ВВП – 1,062 трлн. грн., інфляція – 9,5%, індекс цін виробників – 12%.

У квітні ц.р. Міжнародний валютний фонд погіршив прогнозні показники щодо спаду ВВП для України на 2009 р. з 6% до 8% і поліпшив прогноз щодо інфляції – з 17% до 16,8%. Водночас прогноз щодо ВВП на 2010 р. МВФ поліпшив до плюс 1%, прогноз щодо інфляції – до 10%.