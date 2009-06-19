Ціни на ліки у РФ почали знижуватися

Ціни на ліки в російських аптеках почали поволі знижуватися після того, як в січні-квітні 2009 року в середньому виросли на 15,6%, пишуть у п`ятницю «Відомості» з посиланням на щотижневий роздрібний аудит DSM Group. Видання відзначає, що на початку травня ліки подешевшали на 1,5% в порівнянні з піковим значенням, до червня — ще на 0,5%.

Так, рублева роздрібна ціна на 9 з 15 препаратів, які найбільше продаються в Росії, у квітні порівняно з березнем знизилася, вказує газета на дані дослідження «Фармексперта». Наприклад, терафлю (виробник Novartis) подешевшав на 16,5%, арбідол («Фармстандарт») — на 3,2%, енап (КРКА) — на 3,5%, мезим форте (Berlin-Chemie AG) — на 3,4%.

Газета з посиланням на думку експертів пише, що свою роль у зниженні цін відіграло зміцнення рубля: 80% російського фармринку в грошовому виразі доводиться на іноземні ліки. Проте, на думку директора по дослідженнях «Фармексперта» Давида Мелік-гусейнова, це не єдина причина: населення, стурбоване зростанням цін на медикаменти, на початку року купувало їх про запас. Наприклад, в лютому в порівнянні з січнем об`єм реалізації ліків виріс на 11%, а потім попит різко скоротився, що привело до падіння аптечних продажів і, отже, корекції цін, пише видання. В той же час, відзначає газета, ряд експертів вважає, що ціни на ліки в кінці весни падають щороку: це пояснюється сезонним зниженням продажів з кінця квітня.