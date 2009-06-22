У ботанічному саду розквітло унікальне для Києва дерево

Диво-тюльпани на дереві розкрили свої пелюстки в Національному ботсаду на Печерську. Квіти пахнуть шоколадом, і під ними збуваються бажання. Майже десяток дерев, родичів магнолій, ділять з ними територію, поряд – будлеї та багряники. Тюльпанове дерево японці називають деревом лілій, учені – ліріодендроном. У Києві таких дерев – одиниці, і найкрасивіше вони квітують в ботсаду на вулиці Тимірязевській, 1. До дрібниць роздивитися екзотичну красу вдасться за допомогою фотоапарата з трансфокатором або з екрана відеокамери.

– Нині ліріодендрони стоять у всій красі. З верхівки до нижніх гілок розпустилися лимонножовті квіти діаметром від 7 до 10 сантиметрів. І цвіт протримається ще з тиждень, – розповіла кореспонденту «Вечірнього Києва» науковий співробітник відділу дендрології і парковедення Національного ботсаду імені Гришка Надія Трофименко.

За повір’ям, квітуче тюльпанове дерево виконує бажання. Аби задумане збулося, необхідно постояти під ним, обійнявши стовбур, або ж утрьох узятися за руки, утворивши навколо нього кільце, і подумки промовити заповітне, тоді бажання неодмінно здійсниться.

Хоч у природних умовах тюльпанове дерево росте на сході Північної Америки, проте вибагливому до сонця, вологи і ґрунту символу штатів

Індіана, Кентуккі й Теннессі непогано живеться в київському ботсаду. Є екземляри з різними формами крони. Деяким уже виповнилося 60 років. За належного догляду ці красені-медоноси зможуть дожити до 500 років. За словами Надії Трофименко, наші кліматичні умови змушують велетнів цвісти після 20 років. Їх цінують за красу, практичність і здатність чудово поглинати пил.

Хрещатик