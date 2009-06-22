Почала працювати система обліку мобільних телефонів

Київ. Український державний центр радіочастот (УДЦР) оголосив про введення в промислову експлуатацію автоматизованої інформаційної системи обліку мобільних терміналів на території України (АІСОМТУ). Облік вестиметься за кодами IMEI мобільних телефонів (унікальний код, що привласнюється виробниками кожному апарату).

Як повідомили в прес-службі УДЦР, доступ до бази даних мають співробітники Державної інспекції зв`язку та інших контролюючих органів, оператори мобільного зв`язку, правоохоронні органи, громадське об`єднання дистриб`юторів терміналів. Порядок доступу до узагальненої бази даних кодів ІМЕІ встановлює Національна комісія з питань регулювання зв`язку України (НКРЗ).

За словами заступника начальника УДЦР Володимира Кириченка, узагальнена база даних кодів ІМЕІ наповнюється інтенсивно, в основному за рахунок кодів ІМЕІ мобільних телефонів, які ввозяться на територію України з-за кордону. На сьогодні в базі зареєстровано близько 200 тис. кодів ІМЕІ (технічні можливості системи дозволяють зареєструвати до 100 млн. кодів).

До кінця червня для перевірки кодів ІМЕІ доступ до узагальненої бази даних здійснюватиметься за допомогою SMS-повідомлень на короткий номер будь-якого мобільного оператора (ці номери оповістять найближчим часом). До 30 вересня 2009 року в базу даних будуть внесені все ІМЕІ телефонів, які знаходилися в реалізації до 30 травня, а також ті, що ввозитимуться до України до 30 вересня.

Після 30 вересня вводитимуться в базу даних і стануть доступними для перевірки коди терміналів, які працюють в мережах операторів. Донині буде сформований чорний список, який складатимуть коди ІМЕІ викрадених або загублених телефонів. У цей список також включатимуть телефони, які виходили на зв`язок і обслуговувалися операторами впродовж 3 місяців, але їх офіційне походження не було підтверджене користувачем.

Нагадаємо, з 28 березня в Україні вступило в силу рішення Національної комісії з питань регулювання зв`язку (НКРС) N1339, яке затверджує новий Порядок реалізації в Україні радіоелектронних засобів і випромінюючих пристроїв, зокрема мобільних телефонів.

Згідно даному документу, коди IMEI всіх апаратів будуть внесені до єдиної бази. При цьому єдина база даних кодів IMEI мобільних телефонів матиме три реєстри: білий список, чорний список і сірий список.